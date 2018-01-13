سكنات “LPA ” لن تكون جاهزة في وقتها.. لهذا السبب !

أبدت المنظمة الوطنية للترقية العقارية، عدم رضاها عن سعر المتر المربع الواحد الذي حددته وزارة السكن لصيغة الترقوي المدعم.وأوضح الناطق الرسمي للمنظمة زياد براح لـ “النهار أونلاين”: “أن المبلغ الذي حددته وزارة السكن سيوقعها في مشاكل تأخر تسليم المشاريع في وقتها”.

وقال محدثنا أن السعر المتر المربع الواحد، الذي حدد بـ 50 ألف دينار، لا يتطابق مع الوضع المالي بالجزائر.

الأمر الذي سيؤدي إلى رفض العديد من المؤسسات الشروع في إنجاز سكنات “lpa”، مما سيسمح لجهات لا تملك خبرة في هذا الميدان بإنجازها.

كما أن قيمة المبلغ لإنجاز هذه السكنات سيؤثر على نوعية الإنجاز.