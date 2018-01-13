بالفيديو: الشيخ شمس الدين يجيز لشاب الزواج من خطيبته التي زنى بها

أفتى الشّيخ شمس الدّين على جواز زواج شاب زنى مع خطيبته قبل العقد عليها.

وردّ الشّيخ شمس الدّين على الشّاب من خلال حصته ” انصحوني” التي تبثّ على قناة “النهار”، بأنّه تعجّل فاكهتة، وأنّه وقع معها في الزنا.

مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: “بشّر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين”.

وأكّد الشيخ للشاب أنّه يجوز الزواج شرعا بمزنيتك، لكن عليكما التوبة وعدم العودة إلى الخطيئة.