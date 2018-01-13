مُباراة ودية بين “الخضر” و”الديكة” بالجزائر!!

كشف رئيس الإتحادية الفرنسية لكرة القدم “نويل لوغريت”، بأنه لايزال مُستعدا لإقامة مُباراة ودية بين- “الديكة” و”الخضر” وعلى أرض الجزائر.

وصرح “لوغريت” لقناة “SFR SPORT” قائلا :”لقد كانت إتصالات مع رئيس الفاف السابق، محمد روراوة، والأمور كانت تبدو ممكنة التجسيد”.

ليُضيف :”الآن وصل رئيس جديد، ولاوجود لأي إتصال معه، ولكني مازلت مُتحمسا لمُلاقاتهم في مُباراة ودية، وسأكون فخورا بالتواجد هناك”.

وختم :”لو تتم منحي الضمانات اللازمة، فإني لن أعارض تواجد المنتخب الفرنسي في الجزائر”.