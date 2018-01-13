 مُباراة ودية بين “الخضر” و”الديكة” بالجزائر!!

مُباراة ودية بين “الخضر” و”الديكة” بالجزائر!!

مُباراة ودية بين “الخضر” و”الديكة” بالجزائر!!
كشف رئيس الإتحادية الفرنسية لكرة القدم “نويل لوغريت”، بأنه لايزال مُستعدا لإقامة مُباراة ودية بين- “الديكة” و”الخضر” وعلى أرض الجزائر.

وصرح “لوغريت” لقناة “SFR SPORT” قائلا :”لقد كانت إتصالات مع رئيس الفاف السابق، محمد روراوة، والأمور كانت تبدو ممكنة التجسيد”.

ليُضيف :”الآن وصل رئيس جديد، ولاوجود لأي إتصال معه، ولكني مازلت مُتحمسا لمُلاقاتهم في مُباراة ودية، وسأكون فخورا بالتواجد هناك”.

وختم :”لو تتم منحي الضمانات اللازمة، فإني لن أعارض تواجد المنتخب الفرنسي في الجزائر”.

القراءة من النهار أونلاين

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