مصر تفرض حظر تجول في سيناء

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن مصر ستفرض حظرا للتجول في مناطق بشمال سيناء، اعتبارا من اليوم السبت.

وأضافت المصادر، أن الحظر يشمل مدينة رفح الحدودية قرب غزة اعتبارا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا

وحول مدينة العريش من الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا .

وقالت إنّ الحظر سيستمر مادامت حالة الطوارئ سارية.

للإشارة، مددت مصر حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر من أجل مواجهة خطر الإرهاب.