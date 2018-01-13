سفير أميركي يستقيل هربا من ترامب

استقال السفير الأميركي جون فيلي في “بنما”، من منصبه، قائلا إنه “لم يعد قادرا على خدمة الرئيس دونالد ترامب”.

وكشف “فيلي” في خطاب استقالته لوزارة الخارجية قائلا: ” وقعت على قسم لخدمة الرئيس وإدارته بإخلاص ودون تحزب سياسي، حتى عندما لا أتفق مع بعض السياسات”.

وتابع: “أساتذتي أوضحوا أنه إذا رأيت أنني غير قادر على القيام بذلك، فإن الأشرف لي أن أستقيل. وقد حان ذلك الوقت”.

وقالت متحدثة باسم الخارجية رحيل فيلي إنه أخطر “البيت الأبيض ووزارة الخارجية وحكومة بنما بقراره التقاعد لدواع شخصية اعتبارا من9 مارس من هذا العام”.