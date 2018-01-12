3000 مشارك في أكبر مسابقة رسم حول القدس في المدارس
وفي هذا الإطار أكد البروفسور مصطفى خياطي في تصريح للشروق اليومي أن هذه المبادرة التي انطلقت يوم 15 ديسمبر الماضي ونظمت لأول مرة في الجزائر، لقيت مشاركة واسعة من طرف التلاميذ الذين قدموا 3000 رسم حول موضوع القدس وهويتها العربية الإسلامية كعاصمة أبدية لفلسطين، وتهدف هذه المبادرة حسب خياطي إلى تعزيز روح التضامن وسط الأطفال وتوعيتهم بقضية فلسطين والقدس، خاصة في ظل الأحداث التي شهدتها القدس من مظاهرات واحتجاجات بعد إعلان الرئيس الأمريكي تحويل السفارة اليهودية إلى القدس وهو ما أشعل الشارع الجزائري الذي هب رسميا وشعبيا لنصرة فلسطين.
وأضاف خياطي أن رئيسة تحكيم المسابقة كانت زوجة السفير التركي في الجزائر باعتبارها فنانة معروفة ونظمت معرضا في المتحف الوطني، كما حضر تكريم الفائزين كل من سفراء تركيا وفلسطين وتركيا وإيران ونظمت هذه المسابقة بالنتسيق مع المرصد الوطني للطفل وعرفت نجاحا كبيرا في طبعتها الأولى أين كرم الفائزين بلوحات الكترونية.
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