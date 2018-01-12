3000 مشارك في أكبر مسابقة رسم حول القدس في المدارس

كرمت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" الخميس الماضي بفندق الأوراسي 12 تلميذا فائزا في أكبر مسابقة وطنية للرسم حول موضوع القدس عاصمة فلسطين، والتي امتدت لجميع الابتدائيات والإكماليات عبر الوطن.

وفي هذا الإطار أكد البروفسور مصطفى خياطي في تصريح للشروق اليومي أن هذه المبادرة التي انطلقت يوم 15 ديسمبر الماضي ونظمت لأول مرة في الجزائر، لقيت مشاركة واسعة من طرف التلاميذ الذين قدموا 3000 رسم حول موضوع القدس وهويتها العربية الإسلامية كعاصمة أبدية لفلسطين، وتهدف هذه المبادرة حسب خياطي إلى تعزيز روح التضامن وسط الأطفال وتوعيتهم بقضية فلسطين والقدس، خاصة في ظل الأحداث التي شهدتها القدس من مظاهرات واحتجاجات بعد إعلان الرئيس الأمريكي تحويل السفارة اليهودية إلى القدس وهو ما أشعل الشارع الجزائري الذي هب رسميا وشعبيا لنصرة فلسطين.

وأضاف خياطي أن رئيسة تحكيم المسابقة كانت زوجة السفير التركي في الجزائر باعتبارها فنانة معروفة ونظمت معرضا في المتحف الوطني، كما حضر تكريم الفائزين كل من سفراء تركيا وفلسطين وتركيا وإيران ونظمت هذه المسابقة بالنتسيق مع المرصد الوطني للطفل وعرفت نجاحا كبيرا في طبعتها الأولى أين كرم الفائزين بلوحات الكترونية.