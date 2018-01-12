إصابة 3 جنود فرنسيين في هجوم إنتحاري بمالي  

أصيب 3 جنود فرنسيين أحدهم في حالة خطيرة، اليوم الجمعة، إثرهجوم إنتحاري إستهدف قافلتهم بين مدينتي ميناكا واندليمان شرق مالي.

وأعلن العقيد باتريك ستيجر، المتحدث بإسم قيادة أركان الجيش الفرنسي، أن سيارة إقتربت من القافلة العسكرية الفرنسية وانفجرت.

موضحا أن الجندي المصاب نقل إلى مستشفى عسكري بالمنطقة الباريسية، بعد إعادته إلى فرنسا،وتم إسعاف تم الاثنين الاخرين في مالي.

وللإشارة فقد جاء هذا الهجوم على مدرعات فرنسية تزامنا مع ذكرى إطلاق عملية “سيرفال” العسكرية الفرنسية في مالي.