"التكتل النقابي" المستقل يجتمع للفصل في حركته الاحتجاجية

يجتمع اليوم ممثلو النقابات المستقلة الـ14 المنضوية تحت التكتل النقابي المستقل لمناقشة مستجدات الجبهة الاجتماعية في كل القطاعات على غرار التعليم والصحة والبريد والإدارة العمومية والأئمة، مع اتخاذ قرار بخصوص الحركات الاحتجاجية المقبلة بعد منع أعوان الأمن للاعتصام الوطني لنقابات التكتل يوم السبت 25 نوفمبر المنصرم.

وأوضح ممثل التكتل النقابي المستقل إلياس مرابط في تصريح لـ"الشروق" أن اجتماع اليوم سيكون تمهيدا لاتخاذ قرارات بخصوص الخطوات المقبلة للنقابات المستقلة بعد مراسلتهم لرئيس الجمهورية والوزير الأول لمطالبتهما بالتدخل شخصيا لمنع التجاوزات الحاصلة ضد النقابيين والتضييق على العمل النقابي في مختلف القطاعات، مع معالجة الملفات المفتوحة والمرفوعة على مستوى وزارة العمل وباقي القطاعات والتي لم تلق أي آذان صاغية بالرغم من المراسلات المتكررة للتكتل النقابي المستقل، وأضاف مرابط أن أبواب الحوار لا تزال موصدة ضدهم رغم تمثيلهم لقطاعات حساسة وكذا الانسداد الحاصل في القطاعات الممثلين لها بسبب تراكم المشاكل التي أرهقت العمال وأثقلت كاهلهم بسبب تدهور القدرة الشرائية.