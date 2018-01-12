الأطباء المقيمون عند وزير الصحة السبت لحل مشاكلهم

يعقد السبت وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي لقاء مع ممثلي الأطباء المقيمين للتكفل بانشغالاتهم بعد إضراب مفتوح دخل أسبوعه الثالث.

ويعتبر اللقاء الثالث من نوعه مع ممثلي الأطباء المقيمين منذ تاريخ 14 نوفمبر الماضي، تاريخ إعلانهم الدخول في إضرابات دورية عن العمل كل أسبوع والتي تبعها إضراب مفتوح عن العمل منذ ديسمبر الماضي مع تنظيم اعتصامات مختلفة عبر عدة مستشفيات جامعية ومسيرة حاشدة بمدينة وهران منذ أيام بعد تعرض الأطباء المقيمين للاعتداء، للمطالبة برد الاعتبار ومراجعة فورية لقانون الخدمة المدنية والوطنية وكذا توفير الحماية والإمكانيات اللازمة للأطباء المقيمين لأداء مهامهم، هذا وقد سبق للوزير حسبلاوي أن أعلن عن فتح باب الحوار مع المقيمين، غير أن ممثليهم اعتبروها مجرد حواريات شكلية لم تأت بفائدة، متمسكين بإضرابهم المفتوح، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة السبت.