الوزير الأول المالي في زيارة عمل للجزائر هذا السبت

زيارة الوزير الأول لجمهورية مالي إلى الجزائر ستدوم يومين

يقوم الوزير الأول لجمهورية مالي السيد سوميلو بوباي مايغا بزيارة عمل إلى الجزائر اعتبارا من غدا السبت و لمدة يومين، بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أن زيارة الوزير الأول لجمهورية مالي، التي تندرج في إطار تقاليد الحوار و التشاور القائم بين البلدين، ستكون مناسبة للمسؤول المالي لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه وتوسيعه.

كما ستسمح الزيارة بالتطرق إلى القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك ومنها خاصة الوضع في منطقة الساحل حسب نفس المصدر.