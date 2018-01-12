إنشاء لجنة برلمانية تجمع الجزائر والإتحاد الأوروبي  

أقرت ندوة رؤساء المجموعات بالبرلمان الأوروبي، خلال اجتماعها اليوم ببروكسل، إنشاء لجنة برلمانية مختلطة مع الجزائر، هدفها تعزيز الحوار البرلماني بين المؤسستين.

وحسب مصدر أوروبي، يعد قرار الهيئة العليا لرؤساء البرلمان الاوروبي ثمرة للتعاون المستمر بين المؤسستين منذ 30 عاما.

من جهته، أعرب سفير الجزائر، ببروكسيل عمار بلاني، عن إرتياحه لهذا القرار الهام كما أشاد في الوقت ذاته بالتزام الطرفين لصالح إنشاء اللجنة البرلمانية المختلطة التي ستشكل لبنة إضافية في تعزيز العلاقات بين المؤسستين