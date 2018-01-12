طفل ينتحر شنقا بسبب الحوت الأزرق في تيبازة

قام طفل صباح اليوم ببلدية مناصر في ولاية تيبازة، بالإنتحار بسبب الحوت الأزرق،أين وجد مشنوقا وبحوزته هاتف نقال متوقف بلعبة الحوت الازرق.وذكرت إذاعة تيبازة اليوم،أن جثة الضحية وصلت الضحيه الى مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتيبازة،

مشيرة الى أن الطفل حصارة أيمن وجد مشنوقا و في حوزته هاتفه متوقف في لعبة الحوت الازرق،

وأن الضحية يقطن ببلديه مناصر حي السوق يبلغ من العمر 17 سنة.