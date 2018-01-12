بدوي يجتمع بالأميار يوم 18 جانفي

قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إستدعاء كل رؤساء المجالس الإنتخابية البلدية عبر الوطن يوم 18 جانفي .

وحسب ما نقلته مصادر لـ “النهار أونلاين” فقد برمج الوزير بدوي، هذا للقاء الذي سيجمه بـ 1547 رئيس بلدية من أجل عقد ندوة وطنية.

وقالت مصادرنا، أن هذا اللقاء جاء على خلفية التجاوزات التي وقعت لبعض الأميار وما صاحبها من قرارات إنهاء المهام.

إضافة إلى المشاكل التي وقعت وصعبت عملية تنصيب رؤساء البلديات.

فيما سيعرض بدوي على المنتخبين لعهدة خمس سنوات، لبرنامج التكوين الذي شرعت فيه الوزارة منذ سنوات لصالح إطارات الإدارة الإقليمية.

فيما سيمنح وزير الداخلية الفرصة للأميار للإستماع لمقترحاتهم بخصوص قانون البلدية الصادر سنة 2011 وتسيير المجالس المحلية.

إضافة إلى توضيح علاقة المجالس المنتخبة مع ممثلي الإدارة من رؤساء دوائر وولاة الجمهورية.