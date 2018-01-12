ترامب ينفي وصفه لدول إفريقية "بالقذرة" !

قال أنه يريد الهجرة على أساس المهارة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه على التويتر وصفه لدول إفريقية بـ "القذرة"، مشيرا إلى أنه يريد الهجرة على "أساس المهارة".

وكتب ترامب: "أريد نظام هجرة يقوم على أساس المهارة، وأشخاصا سيساعدون بلادنا على المضي قدما، أريد الأمن لشعبنا".

وجاء رد ترامب بعدما أثارت تصريحاته السابقة موجة استنكار في الولايات المتحدة والعالم بما فيه من الأمم المتحدة، عندما تساءل لماذا تريد الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية، مشيرا إلى بعضها بتعبير"حثالة الدول"، حسب ما نشرته وكالة رويترز.

ووفقا للمصدر فقد جاءت تصريحات ترامب، التي أدلى بها في البيت الأبيض، في الوقت الذي كان السناتور الديمقراطي ديك دربين والسناتور الجمهوري لينزي جراهام يطلعانه فيه على مشروع قانون جديد للهجرة أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ.