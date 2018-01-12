رئيس الكاف يُعطي المثل ببلومي

تحصل أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي على إشادة رئيس “الكاف”، أحمد أحمد، خلال الكلمة التي ألقاها قُبيل إنطلاق “الشان”.

وصرح، أحمد أحمد، الجمعة، قائلا: “مُنافسة كأس إفريقيا للمحليين، مُفيدة جدا وتسمح ببروز مواهب مثل لخضر بلومي ومحمد أبو تريكة”.

وواصل :”القارة الإفريقية تزخر بالمواهب ونحن مُطالبون بإستغلالها جيدا، لتسير على نهج بلومي وأبو تريكة اللذين تحصلا على جوائز دولية”.

يُذكر بأن “الشان” تنتطلق مُنافستها غدا السبت، في غياب الجزائر التي فشلت في التأهل، وسقطت في التصفيات على يد ليبيا.