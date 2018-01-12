وكالة الطاقة الدولية:” 65 و 70 دولار لبرميل النفط أمر جيد للمنتجين”

قال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، إنّ أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل أمرا جيدا للمنتجين.لكن هذا المستوى يشجع على زيادة فائض المعروض من شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

و أضاف خلال مؤتمر للنفط في أبوظبي، أن من المحتمل أن يستمر إنتاج الخام في الانخفاض في فنزويلا هذا العام.

خلال عام 2018 مع تضرر إمداداتها من الأزمة الاقتصادية في البلاد العضو في منظمة “أوبك”.