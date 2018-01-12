تركيا تعتقل وزير الزراعة في تنظيم “داعش”

أفادت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أن قوات الأمن التركية أوقفت اليوم الجمعة، 10 أشخاص يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي من بينهم شخص كان وزير الزراعة في تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الدرك شنت عمليلت أمنية في قضاء دافالي بولاية قيصري وولاية غازي عنتاب وأكد ذات المصدر، أنه تم اعتقال 9 اشخاص […]

من بينهم شخص كان وزير الزراعة في تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الدرك شنت عمليلت أمنية في قضاء دافالي بولاية قيصري وولاية غازي عنتاب

وأكد ذات المصدر، أنه تم اعتقال 9 أشخاص بينهم وزير زراعة تنظيم “داعش” الإرهابي في ولاية قيصري

ومشتبه آخر في ولاية غازي عنتاب.