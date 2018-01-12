20 من أبرز الشخصيات الأمازيغية

قدم الأمازيغ رجال و نساء وضعوا بصمتهم في تاريخ شمال إفريقيا وفي تاريخ الإنسانية, و بمناسبة رأس السنة الأمازغية ندعوكم للاستطلاع على بعض من أهم هذه الشخصيات

مفدي زكريا

إستمع إلى مقتطفات من إلياذة الجزائر يتكلم فيها مفدي زكريا عن صمود الأمازيغ عبر العصور



مفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية ومؤلف النشيد الوطني الجزائري «قسما» الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة.

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عبد الحميد بن باديس

من رجال الإصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة الإسلامية في الجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

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لالة فاطمة نسومر



من أبرز وجوه المقاومة الشعبية الجزائرية في بدايات الغزو الاستعماري الفرنسي للجزائر.

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محمد المقراني



أحد قادة الثورات الشعبية التي شهدتها الجزائر في القرن التاسع عشر الميلادي بعد الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830

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شيخ الحداد



أحد قادة الثورات الشعبية التي شهدتها الجزائر في القرن التاسع عشر الميلادي بعد الغزو الفرنسي للجزائر عام 1871

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آمود أغ المختار

إقرأ المزيد هو قائد مقاومة الطوارق في الصحراء الجزائرية إلى غاية صحراء ليبيا

ابن خلدون



مؤسس علم الاجتماع الحديث واب للتاريخ والاقتصاد

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عباس بن فرناس



عالم موسوعي مسلم أندلسي. ولد في رندة بإسبانيا، في زمن الدولة الأموية في الأندلس، واشتهر بمحاولته الطيران. إضافة إلى كونه شاعرًا وموسيقيًا وعالمًا في الرياضيات والفلك والكيمياء

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ابن بطوطة



هو رحالة ومؤرخ وقاض وفقيه مغربي لقب بـأمير الرحالين المسلمين

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طارق بن زياد



قائد عسكري مسلم، قاد الفتح الإسلامي لشبة الجزيرة الأيبيرية

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تينهنان



هي الأم الروحية للتوارق بتمنراست

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الكاهنة



ديهيا أو تيهيا، الملكة ديهيا بنت تابنة ، المشهورة بلقب الكاهنة قائدة عسكرية وملكة أمازيغية خلفت الملك أكسيل في حكم الأمازيغ وحكمت شمال أفريقيا تشكل مملكتها اليوم جزء من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وعاصمة مملكتها هي مدينة ماسكولا خنشلةحاليا في الأوراس

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كسيلة



أكسل أو كسيلة أمير أمازيغي ولد في مدينة خنشلة الحالية. حكم الجزائر الحالية وأجزاء من تونس، وكانت مملكته تضم كل الربوع الموجودة ما بين تاهرت (تيارت الحالية) و وهران و تلمسان غربا إلى القيروان بالشرق.

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أوغسطينوس



كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي-لاتيني ولد في طاغاست (حاليا سوق أهراس، الجزائر) . يعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية.

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تاكفاريناس

من أهم قادة نوميديا ، الأمازيغية

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يوبا الثاني



ملك نوميدي حكم من عاصمته (شرشال) مملكة موريطنية التي تمتد من شرق الجزائر إلى شمال المغرب الأقصى الحاليين.

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حنبعل قائد عسكري قرطاجي ينتمي إلى عائلة بونيقية عريقة، ويُنسب إليه اختراع العديد من التكتيكات الحربية في المعارك لا زالت معتمدة حتى اليوم إقرأ المزيد

ماسينيسا



موحد مملكة نوميديا وعاصمتها سيرتا (قسنطينة اليوم) وهو ابن الملك غايا كان حليفا لقرطاج

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صيفاقس



ملك أمازيغي وكان أيضا من الوطنيين الغيورين على وطنهم الذين ضحوا من أجل الأرض وتوحيد نوميديا وجمع شمل الأمازيغيين في مملكة أمازيغية موحدة

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يوغرطة



ملك نوميديا ولد سنة 160 ق.م ، وتوفي سنة 104 ق.م ، قاد أحد أشهر الحروب ضد الجمهورية الرومانية

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