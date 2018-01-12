فيروس خطير يقتل حوالي 170 دلفينا في البرازيل

كشف علماء برازيليون، أن فيروسا يقف وراء مقتل أكثر من 170 دلفينا رماديا في أقل من 40 يوما.ولفظت أمواج المحيط الأطلنطي تلك الدلافين على سواحل ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية المطلة على خليج سيباتيبا.وأفاد بيان صادر عن كلية علوم المحيطات في جامعة ريو دي جانيرو، أن فيروس “cetacean morbillivirus” هو السبب في حالات الموت.

وأشار البيان إلى أن الفيروس المذكور يمكن أن يضر بالجهاز المناعي للثدييات البحرية، ومن غير المعروف حتى الآن أسباب انتشار الفيروس.