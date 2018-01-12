أسر تركية تتلقى تهديدات بالقتل بسبب ارتيادها المساجد بهولندا

كشفت الشرطة الهولندية، امس الخميس، إن بعض الأسر التركية المقيمة شمال غربي هولندا، تلقت تهديدات بالقتل بسبب ارتيادها المساجد.

وقالت المتحدثة باسم شرطة “زاندام” ، بأن “أسرتين تركيتين تعيشان في المدينة تلقتا رسائل تهديد تتوعد بقتل أفرادها في حال ارتيادهم المساجد”

مضيفة بأنه تم فتح تحقيق في تلك المسألة عقب شكوى قدمتها الأسرتان وأنه لا توجد معلومات عن المشتبه بهم.

للإشارة، فإنه جاء في الرسائل المكتوبة بحبر أحمر عبارة “إذا ذهبتم إلى المسجد مرة أخرى، ستكون نهايتكم.

القراءة من النهار