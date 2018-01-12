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إنطلاق عملية التسجيلات في LPA لدى البلديات
يترقب الألاف من المواطنين طالبوا السكن إنطلاق عملية التسجيلات في LPA لدى البلديات، والتي بدورها أعلنت جاهزيتها لإستقبال الطلبات.
عملية التسجيلات في صيغة الترقوي المدعم، ستشرف عليها المجالس الشعبية البلدية، أين تقدمت النهار لبلدية المرادية بالعاصمة للإستفسارعن مدى جاهزيتها.
حيث قال مراد سامر مير المرادية، أن البلدية سخرت كل الوسائل اللازمة من أجل إستقبال طلبات المواطنين، المادية والبشرية.
وأيضا، أن التسجيل يكون بفضل النظام الإلكتروني العصري، الذي سنعتمده عند التسجيلات.
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