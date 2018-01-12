يترقب الألاف من المواطنين طالبوا السكن إنطلاق عملية التسجيلات في LPA لدى البلديات، والتي بدورها أعلنت جاهزيتها لإستقبال الطلبات.

عملية التسجيلات في صيغة الترقوي المدعم، ستشرف عليها المجالس الشعبية البلدية، أين تقدمت النهار لبلدية المرادية بالعاصمة للإستفسارعن مدى جاهزيتها.

حيث قال مراد سامر مير المرادية، أن البلدية سخرت كل الوسائل اللازمة من أجل إستقبال طلبات المواطنين، المادية والبشرية.

وأيضا، أن التسجيل يكون بفضل النظام الإلكتروني العصري، الذي سنعتمده عند التسجيلات.