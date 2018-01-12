هذا هو ترتيب جواز السفر الجزائري عالميا

صنّفت مؤسسة “بارتنر آند هينلي” جواز السفر الجزائري في المرتبة الـ 88 عالميا.في ترتيب أفضل جوازات السفر لدول العالم لعام 2018.ترتيب جواز السفر الجزائر جاء من أصل 195 دولة شملها التصنيف، حيث يستطيع الجزائريون دخول 47 دولة دون تأشيرة.كما احتل جواز السفر الجزائري المركز 12 عربيا والرابع مغاربيا بعد تونس والمغرب وموريتانيا.

الترتيب تم بحسب عدد البلدان التي بإمكان حامل الجواز الذهاب إليها دون تأشيرة، بناءً على معلومات جمعتها من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).