فتح مسابقة توظيف أساتذة للطور الابتدائي قبل نهاية ماي

قررت وزارة التربية فتح مسابقة التوظيف للطور الابتدائي خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة.وأكدت مصادر موثوقة لـ”النهار أون لاين” أن الوزارة تنتظر انتهاء نتائج الندوات الجهوية التي تقوم بها لجان مختصة تابعة للقطاع، لتقدير عدد المناصب التي سيتم فتحها أمام المشاركين خلال هذه المسابقة.وحسب ذات المصادر فإن الوزارة بصدد التحضير لهذه المسابقة بهدف التحضير لموسم الدخول المدرسي 2018/2019.

فيما ستكون تكوين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2018 خلال عطلة الصيف.