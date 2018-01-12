الرياح تدفع ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة إلى اليابان

قال متحدث باسم خفر السواحل الياباني اليوم الجمعة، إنّ ناقلة نفط إيرانية مشتعلة جنحت إلى المنطقة الاقتصادية باليابان.بعدما دفعت الرياح القوية بها بعيدا عن الساحل الصيني.وذكر متحدث باسم خفر السواحل الياباني، أن ناقلة النفط أصبحت على بعد 300 كيلومتر شمال غربي سوكوزاكي بجزيرة أمامي أوشيما.وكانت الناقلة سانتشي التي تملكها شركة ناقلات النفط الإيرانية تحمل قرابة مليون برميل من المكثفات إلى كوريا الجنوبية.واصطدمت بسفينة الشحن “سي.إف كريستال” التي كانت تحمل شحنة حبوب على بعد 184 كيلومترا تقريبا من الساحل الصيني قرب شنغهاي.وقال المتحدث الياباني، إن السلطات الصينية رفضت عرضا من خفر السواحل الياباني

لتقديم المساعدة قائلة إنها ستطلب المساعدة عند الحاجة.

وأضاف أن خفر السواحل أرسل قوارب دورية وطائرة لمتابعة الوضع.

ونقل التلفزيون الصيني، إن نحو 14 سفينة إنقاذ تحاول إخماد الحريق والبحث عن أفراد الطاقم.

وكان على متن الناقلة سانتشي 32 بحارا وقت التصادم.

وجرى الإثنين انتشال جثة بحار يشتبه في أنه من طاقم السفينة وأرسلت إلى شنغهاي لتحديد هويته.

ولا زال بقية أفراد الطاقم وهم 30 إيرانيا واثنان من بنغلادش في عداد المفقودين.