الكناس يقرر تعليق الإضراب الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم الأحد المقبل
قرّر المجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي تعليق الإضراب الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم الأحد المقبل.
وقال “CNES” في بيان له تحور “النهار اونلاين” نسخة منه، أنه يحتفظ بحقه في الطعن في الأمر القضائي الذي قضى بعدم شرعيته.
كما دعا ” CNES” جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية.
لغاية ممارسة الحق القانوني بالطعن القضائي.
وطالب من الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من 14/01/2018.
وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية.
ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب، بالوقوف خلفها.
كما نوه بأنه وبعد الطعن القضائي، سيقدم كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة ادعاءات المدعية.
كما أكد على تمسكه بشرعية ومشروعية المطالب المرفوعة، وعدم تنازله عن الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية والشرعية والدستورية.
و دعا جميع فروعه النقابية الخمسين عبر الوطن، إلى الدعوة فورا لعقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل.
والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة.
مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني.
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