بالفيديو..هكذا قدم التهني السفير الأمريكي للجزائريين “بمناسبة يناير”
هنأ السفير الأمريكي بالجزائر “جون ديس روشر” رفقة زوجته، الشعب الجزائري بمناسبة يناير.
نشر جون ديس روشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على التويتر، فيديو يخاطب الجزائريين فيه أسقاس أمقاز Assegwas Ameggas..
نشر جون ديس روشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على التويتر، فيديو يخاطب الجزائريين فيه أسقاس أمقاز Assegwas Ameggas..
وبهذه المناسبة شارك السفير الأمريكي الجزائريين، عيد رأس السنة الأمازيغية وتقاسم معهم الفرحة،وقد ظهر السفير مرتديا رفقة وزجته اللباس التقليدي .
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