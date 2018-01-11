حسب مقري
شكيب خليل يريد الترشح للرئاسة في 2019
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أنّ وزير الطاقة السابق شكيب خليل لديه طموحات رئاسية قوية.
وأشار مقري في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر" أنّ شكيب خليل يريد فعلا الترشح لرئاسة الجزائر في 2019، وتابع قائلا: "كيف إذن نفسّر زياراته الكثيرة إلى مختلف الولايات؟ لماذا طرح إذن برنامج خاص به، لماذا إذن يقوم بانتقاد سياسات حكومية و شخصيات سياسية" كل هذا يؤكد حسب مقري أن شكيب خليل يريد الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2019.
وجاء التصريح الذي أدلى به مقري تعليقا على التراشق الحاصل بين أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، والوزير السابق للطاقة شكيب خليل.
شارك بتعليقك