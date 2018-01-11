الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى الجزائر و6 دول أوروبية



صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر في الفئة الثانية في قائمة البلدان التي يجب على الأمريكيين توخي الحذر عند السفر إليها.

وأصدرت كتابة الدولة الأمريكية، قائمة دول العالم التي تشكل خطرا على مواطنيها عند السفر إليها من خلال تقسيمها إلى فئات، وهي القائمة التي تضع الجزائر في الفئة 2، حيث تصنف الفئة التي تتواجد فيها الجزائر بأن بعض مناطقها تشكل خطرا متزايدا بسبب الإرهاب.

ونصحت واشنطن رعاياها بعدم السفر في المناطق القريبة من الحدود الشرقية والجنوبية في الجزائر وكذلك بعض المناطق في الصحراء، وجاء في تحذيرات الخارجية الأمريكية "تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات في الجزائر، والإرهابيون يمكن أن يهاجموا دون سابق إنذار قوات الأمن الجزائرية".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن "معظم الهجمات تحدث في المناطق الريفية، غير أنه من الممكن حدوث هجمات في المناطق الحضرية بالرغم من وجود الشرطة بشكل كبير ونشط"، مؤكدا أن "أن الحكومة الأمريكية لديها إمكانيات محدودة لتوفير خدمات الطوارئ خارج ولاية الجزائر بسبب القيود المفروضة على السفر التي تفرضها الحكومة الجزائرية على المسؤولين الأمريكيين".

وتم تصنيف تونس في الفئة 2، مثل الجزائر، في حين أن المغرب هو البلد المجاور الوحيد الذي صنف ضمن بلدان الفئة الأولى التي يكفي "ممارسة الاحتياطات العادية" في السفر إليها.

وجاءت العديد الغربية من الدول في الفئة الثانية على غرار فرنسا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا، في حين توجد كل من النيجر وموريتانيا في الفئة 3 التي تدعو فيها واشنطن رعاياها إلى "إعادة النظر في سفرهم إليها"، بينما حلت ليبيا ومالي في الفئة 4 والتي تدعو فيها واشنطن رعاياها إلى عدم السفر إليها.