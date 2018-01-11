تفسير جديد للقرآن باللغة الأمازيغية وتدريسها للأئمة
أعلن وزير الشؤون الدينية عن صدور تفسير جديد للقرآن الكريم ناطق باللغة الأمازيغية خلال سنة 2018.
وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم من ولاية بويرة أنه سيتم تدريس الأئمة باللغة الأمازيغية خلال هذه السنة.
وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم من ولاية بويرة أنه سيتم تدريس الأئمة باللغة الأمازيغية خلال هذه السنة.
وذكر الوزير ثلاثة معاهد لتكوين الأئمة المعاهد هي معهد البويرة وتيزي وزو وباتنة، مع التكفل بدورات تكوينية لفائدة الأئمة المتخرجين.
كما ستقدم هذه المعاهد دروسا لتذكير الأئمة الناطقين بالأمازيغية ببعض المصطلحات الدينية التي يتقنونها بالأمازيغية –حسب الوزير-.
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