سفير الأمريكي "ديروشر" التقى بن صالح، بن فليس ومقري هذا الخميس بالعاصمة

أجرى "جون ديروشر" السفير الأمريكي بالجزائر، الخميس، دورية سياسية مكثفة بالعاصمة، التقى فيها كل من عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم.

عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حرص "ديروشر" على التنويه بلقاءه مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لبحث "سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر خليفة السفيرة السابقة "جوهان بولاشيك"، أنّه التقى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، حيث تطرقا إلى "العلاقات القوية بين الجزائر والولايات المتحدة"، وهو المحور ذاته الذي طبع لقاء "ديروشر" برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري.

وكان السفير الأمريكي التقى قبل 48 ساعة، أمينة مسدوة، المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لبحث "سبل ووسائل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق لـ "ديروشر" أن التقى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قبل 96 ساعة، أين بحثا أيضا "العلاقات القوية بين الجزائر وواشنطن".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أكّد في الرابع أوت الماضي، تعيين "جون ديروشر" سفيرا للولايات المتحدة في الجزائر علما أنّ الجزائر وافقت في 22 جوان الماضي على تعيين "ديروشر".

وذكر "ديروشر" ثلاثة محاور رئيسية من برنامجه الخاص بالجزائر، ويتعلق الأمر بتعزيز التعاون الأمني وتطوير التجارة و الاستثمار والعمل مع نظرائه الجزائريين.

وذكر الدبلوماسي الأمريكي بأنّ الجزائر وواشنطن عقدا خلال السنوات الأخيرة مشاورات على المستوى الرفيع بمشاركة مؤسسات البلدين، مشيرا إلى مختلف دورات الحوار الاستراتيجي و العسكري التي نظمت.

وصرح المسؤول الأمريكي أن "ذلك يدل على القيمة التي يوليها البلدين لشراكتهما المتنامية".