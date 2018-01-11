لهذا السبب ليستر سيتي يحتفل اليوم بمحرز
إحتفل نادي “ليستر سيتي” الإنجليزي أمسية اليوم الخميس بتاريخ إنضمام النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” إلى صفوف “الثعالب” سنة 2014.
ونشر اليوم الخميس الحساب الرسمي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سنة 2016 على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة للأشقر الجزائري.
وبحلول 11 جانفي 2018 يكون لاعبُ لوهافر الفرنسي السابق قد أمضى 4 سنوات بالتمام والكمال داخل أسوار النادي الأزرق.
ونشر اليوم الخميس الحساب الرسمي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سنة 2016 على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة للأشقر الجزائري.
وهو يحتفل بهدفه مؤخرا مُرفقا إياها بعبارة :”في مثل هذا اليوم من سنة 2014 أمضى رياض محرز مع فريقنا ليستر سيتي”.
وبحلول 11 جانفي 2018 يكون لاعبُ لوهافر الفرنسي السابق قد أمضى 4 سنوات بالتمام والكمال داخل أسوار النادي الأزرق.
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