وزير الشؤون الدينية والأوقاف / لا وجود لخلافات مع السعودية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى, اليوم من ولاية البويرة, أن وزارته شرعت في التحضير لموسم الحج 2018، وذلك منذ بداية العام الجديد، كما أنه تم الشروع في التسجيل الإلكتروني قبل إجراء القرعة.

وأوضح الوزير أنه هنالك بعثة جزائرية متواجدة بالأراضي السعودية تقوم "باختيار مقرات إقامة الحجاج الجزائريين وكذا تسوية المسائل المرتبطة بالنقل والإعاشة".

وكشف محمد عيسى بالمناسبة أن المجلس الوزاري المشترك المخصص لتقييم موسم الحج المنصرم وتقديم التوصيات بخصوص الموسم القادم, سيجتمع في غضون "الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري".

وأضاف أن آخر اجتماع تقييمي على مستوى دائرته الوزارية سيكون مع المجلس الإداري للديوان الوطني للحج والعمرة يوم 10 فيفري الجاري ليتم بعدها رفع "تقرير شامل حول الموسم الماضي والتصور الخاص بموسم الحج الجديد".

وبشأن حصة الجزائر من الحجاج, أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه لا وجود لخلافات مع السعودية، مضيفا أن الجزائر "ستدافع على استرجاع حصتها من الحجاج والمتمثلة في 36 ألف حاج بالنسبة لهذا الموسم ورفض فكرة تقليص عدد الحجاج الجزائريين على خلفية ما حدث في ملعب عين مليلة ".

وفي رده عن سؤال حول أهم الدفتر الجديد الذي سيتم من خلاله إختيار الوكلات السياحية قال "سنضع شروط من أجل خدمات الحج المميز", مبرزا أن القانون "يمنح الحق للوكالات السياحية أن تطلب مبلغا إضافيا مقابل تقديم خدمات إضافية".