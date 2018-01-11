هـــام / إلزام مكتتبو “عدل 2” بتحديث بياناتهم وفق وضعيتهم العائلية الجديدة

ألزمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، مكتتبي عدل 2 الذين اختاروا مواقع سكناتهم، تحديث بياناتهم وفق وضعيتهم العائلية الجديدة.

وحسب بيان صادر،عن الوكالة اليوم على موقعها الإلكتروني،يتوجب على مكتتبي عدل 2 الذين اختاروا مواقع سكناتهم، تحديث بياناتهم وفق وضعيتهم العائلية الجديدة.

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