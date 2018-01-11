فيديو/ عبد الوحيد طمار: رئيس الدائرة هو من يترأس لجنة منح السكن العمومي الإجاري وليس رئيس البلدية
أعلن عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة أن رئيس الدائرة من يترأس لجنة منح السكن العمومي الإيجاري”LPL”،وليس رئيس البلدية.
وقال أن تعديل المرسوم التنفيدي، المتعلق بتحويل رئاسة لجنة منح السكن العمومي الإيجاري، لرئيس البلدية مستبعد.
وقال أن تعديل المرسوم التنفيدي، المتعلق بتحويل رئاسة لجنة منح السكن العمومي الإيجاري، لرئيس البلدية مستبعد.
وأضاف الوزير، خلال جلسة للاسئلة الشفوية أن التجارب السابقة أثبثت فشل البلديات، الدليل على ذلك تراكم العدد الهائل من الملفات.
وأيضا، عدم دراسة الملفات من طرف لجان البلدية.
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