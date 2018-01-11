طمار: أزيد عن 396 ألف عائلة بإمكانهم الإستفادة من سكنات إجتماعية إلى غاية 2019

أعلن عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران و المدينة، أن ما يزيد عن 396 ألف عائلة ستستفيد من السكن العمومي الإيجاري إلى غاية 2019 .وأضاف الوزير خلال جلسة للاسئلة الشفوية، أن القطاع يعمل على تسليم أكثر من 396 ألف وحدة من السكن الاجتماعي الى غاية 2019.خاصة وأنها الصيغة التي تمول كليا من خزينة الدولة.واضاف أنه منذ سنة 1999 بلغت الميزانية المخصصة لهذه الصيغة 43 مليار دولار حيث سمحت باسكان أكثر من مليون و141 ألف عائلة.ناهيك عن أنواع الدعم الأخرى، والتي بلغت 20 مليار دولار، إضافة الى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة.

حيث بلغ المجموع المالي 66 مليار دولار، ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 لتخفيف الضغط وتنظيم العملية أكثر.

وأشار الوزير، إلى أن 18 ولاية تعرف تأخرا في الإنجاز، حيث سيتم عقد اجتماعات مع المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين سيتخذ على اساسها قرارات لفسخ العقود او منح اعذارات او اعادة بعث للمشاريع.