قرار يسمح للنساء بزيارة السعودية بدون محرم
أفادت مصادر إعلامية استنادا إلى السلطات السعودية أن المملكة قررت السماح بمنح تأشيرات سياحية للنساء الأجنبيات ممن تتجاوز أعمارهن 25 عاما، من دون "محرم" يرافقهن لدخول المملكة.
وأوضح عمر المبارك مدير دائرة التأشيرات في الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، أن التأشيرة السياحية ستصدر بشكل منفرد، وستكون مدة صلاحيتها 30 يوما، وهي مختلفة عن تأشيرات العمل والحج والعمرة والزيارة.
وبحسب المصادر فإن القواعد الجديدة المتعلقة بإصدار التأشيرات ستنشر في الربع الأول من العام الحالي.
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