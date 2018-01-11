توقيف شخصين اثنين و حجز 80 قطعة أثرية بميلة

تمكّنت عناصر فرقة البحث و التحرّي للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة من توقيف شخصين اثنين وحجز 80 قطعة أثرية.القطع النقدية الأثرية تعود للفترة النوميدية, حسب ما أفادت به اليوم الخميس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي عناصر فرقة البحث و التحري معلومات عن عصابة تنشط في مجال المتاجرة بالقطع النقدية الأثرية.وهذا بعدّة ولايات من الوطن و بعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم اكتشاف وجود صفقة بيع قطع نقدية أثرية بمدينة فرجيوة.ما مكن لاحقا من توقيف مركبة كان على متنها شخصان ينحدران من ولاية المسيلة.وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على كيس يحتوى على 80 قطعة نقدية أثرية.الأمر الذي دفع إلى التوقيف الفوري للمشتبه بهما و اقتيادهما إلى مقر الفرقة.وبعد التحقيق أكد المعنيان أن ذلك لإبرام صفقة لبيع تلك القطع النقدية لشخص آخر يجهلان هويته ويقطن ميلة.

وبعد عرض المحجوزات للخبرة على مستوى مصالح مديرية الثقافة لميلة تمّ التأكد من أن القطع النقدية المحجوزة تعود للفترة النوميدية.

و إثر تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المختصة صدر في حقهما أمرا بالحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.