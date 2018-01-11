الجزائر وفرنسا في نفس الفئة من حيث أمن الرعايا الأجانب بحسب الخارجية الأمريكية

في قائمة جديدة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء لتصنيف دول العالم الأكثر سلامة للمسافرين، احتلت الجزائر المستوى الثاني من اللائحة.

وبحسب المصدر فإن الفئة الثانية التي جاءت فيها الجزائر، هي فئة "المناطق المعينة بالخطر المتزايد للإرهاب" والتي تحذر الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من السفر إليها خصوصا المناطق الشرقية والجنوبية من الجزائر وكذلك بعض المناطق في الصحراء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها أن " الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات في الجزائر، مما قد يجعل الجزائر مهددة لهجوم دون سابق إنذار".

وأضافت: "معظم الهجمات تحدث فى المناطق الريفية ولكن الهجمات فى المناطق الحضرية ممكنة بالرغم من وجود الشرطة بشكل كبير ونشط".

وجاء في الفئة الثانية التي صنفت فيها الجزائر عدد من الدول الأوروبية على غرار فرنسا واسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا، في حين جاءت كل من النيجر وموريتانيا، المجاورتين للجزائر، في المستوى الـ 3 من التصنيف، كدول "يجب على الأمريكيين إعادة النظر قبل سفرهم إليها".

وفي الفئة الرابعة "للدول التي تدعو فيها واشنطن رعاياها إلى عدم السفر إليها" جاءت كل من ليبيا و مالي، بينما جاءت تونس في نفس المستوى الثاني مع الجزائر.