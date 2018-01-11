في أي مركز يحتل جواز السفر الجزائري ؟ وما هي أقوى جوازات السفر في العالم لهذا العام ؟

للسنة الخامسة على التوالي حافظت ألمانيا على صدارة الترتيب لأقوى جوازات السفر في العالم في التصنيف الذي يقدّمه موقع "هينلي إندكس". ويستطيع المواطنون الألمان زيارة 177 دولة من دون الحاجة إلى طلب تأشيرة الدخول، بعد أن كان بإمكانهم زيارة 176 دولة في العام الماضي.

واحتلت سنغافورة المرتبة الثانية في اللائحة ويستطيع حاملي جواز السفر السنغافوري زيارة 176 بلداً من دون تأشيرة دخول. أما المرتبة الثالثة فتقاسمتها ثمانية بلدان هي الدانمارك، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، النرويج، السويد والممكلة المتحدة.

وحلّت بلجيكا ودوقية اللكسمبورغ وهولندا وسويسرا وإسبانيا في المرتبة الرابعة وتسمح جوازات السفر في تلك البلاد لحامليها بزيارة 174 دولة حول العالم.

ويعتبر تصنيف موقع "هيلني إندكس" الأكثر أصالة بين مواقع تصنيف قوة جوازات السفر في العالم ويقول القيمون عليه أنه يعتمد على معلومات حصرية يتم جمعها من "المؤسسة الدولية للنقل الجوي".

وسجّلت الولايات المتحدة الأميركية تقدّما طفيفاً عن السنة الماضية ولكنها بقيت في المرتبة الخامسة في التصنيف العام، بينما تقدّمت روسيا إلى المرتبة الثامنة والأربعين بعد تقدّمها ثلاثة مراكز.

أما الصين فكانت الدولة الآسيوية الوحيدة التي قفزت عشرة مراكز إلى الأمام، حيث أصبح جواز السفر الصيني يحتل المرتبة الخامسة والسبعينعالمياً.

وللعام الثاني على التوالي احتلت كل من سورية والعراق وافغانستان وباكستان أسفل الجول، ويمتلك حاملو جوازات تلك الدول الفرصة لزيارة ثلاثين دولة تقريباً من دون طلب تأشيرة.

دولتان من الاتحاد السوفييتي السابق "تحرقان المراحل"

التقدم الأكبر في التصنيف العالمي لهذا العام أحرزته كل من جورجيا وأوكرانيا اللتان وقّعتا على تشريعات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، تتيح لمواطنيهما السفر إلى بلدان كثيرة في الاتحاد الأوروبي من دون طلب تأشيرة. وحققت جورجيا تقدماً هو الأكبر عالمياً (خمسة عشر مركزاً)، ليحتل جواز سفرها المرتبة 53 من حيث القوة العالمية، بينما تقدمت أوكرانيا أربعة عشر مركزاً وصار الجواز الأوكراني يحتل المرتبة 44.

ترتيب الدول العربية العالمي

حققت الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وتمكنت من رفع مركزها ثمانية وعشرين نقطة إلى المرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً. وجواز السفر في الإمارات العربية المتحدة، بحسب الموقع، يخوّل الإماراتيين إلى السفر إلى 133 دولة من دون طلب تأشيرة الدخول، بعد أن كان بإمكان حاملي هذا الجواز الدخول إلى 121 دولة في 2017. ويبعُد جواز السفر الإماراتي في الترتيب خمسة وعشرين مركزاً عن أبرز منافسيه من الجوازات العربية ألا وهو الجواز الكويتي.

أدناه الترتيب العالمي للدول العربية التي ذُكرت في التقرير

الإمارات العربية المتحدة: المركز 33

الكويت: المركز 58

قطر: المركز 62

البحرين: المركز 63

تونس: المركز 69

المغرب: المركز 74

مصر: المركز 87

الجزائر: المركز 88

الأردن: المركز 90

السودان: المركز 94

لبنان: المركز 96

فلسطين: المركز 97

ليبيا: المركز 98

اليمن: المركز 99

سورية: المركز 102

العراق: المركز 103

الصعوبات الأفريقية

وجاء في التقرير أيضاً أنه من الممكن أن يكون السفر داخل القارة الأفريقية سهلاً بالنسبة إلى حاملي جوازات السفر الأفريقية، غير أنّ السفر إلى الخارج ما زال معقداً بالنسبة لهؤلاء. وأظهر الترتيب تراجعاً في قوة الجوازات الأفريقية مقارنة بجوازات من قارات أخرى من العالم. واحتلت جمهورية سيشل المرتبة الأولى من بين الجوازات الأفريقية بينما حلّت جزر موريشيوس وجنوب أفريقيا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، وبذلك تكون المراتب الثلاث الأولى في أفريقيا قد بقيت على حالها منذ التقرير السنوي الماضي.