سطو مسلح على فندق الريتز بباريس وسرقة مجوهرات بأكثر من 4 ملايين يورو

غنيمة من المجوهرات يفوق قدرها أربعة ملايين يورو أسفرت عنها عملية سطو مسلح شهده فندق الريتز الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس. الهجوم نفذه خمسة أشخاص كانوا ملثمين ويحملون فؤوسا قبل أن يتم القبض على ثلاثة منهم فيما لا يزال اثنان في حالة فرار.

وقد تمت السرقة مع حلول الظلام قام أثناءها اللصوص بكسر زجاج الواجهات التي كانت تعرض فيها مجوهرات أشهر الصاغة الفرنسيين. وقد روى أحد العاملين بالفندق في شهادته بأنه سمع دويا كبيرا وضجيجا في الشارع. حيث لجأ بعض المارة إلى الفندق. "لم نكن نعرف ما الذي كان يجري. لقد قيل لنا إن عملية سطو حدثت في الفندق" أضاف الموظف.

ويعود الفضل في القبض على المشتبه بهم إلى الصدفة. حيث كانت دورية للشرطة تقوم بجولتها المعتادة في أحد أحياء الدائرة الثانية من العاصمة الفرنسية. وفي أول رد فعل له، هنأ وزير الداخلية جيرار كولومب عناصر الشرطة على برودة أعصابهم وحرفتهم العالية على حد تعبير الوزير الذي قال إنهم يشرفون سلك الشرطة الفرنسية. وقد تم فتح تحقيق في القضية.

ويقع الفندق الفاخر في ساحة فاندوم الشهيرة بمحلات المجوهرات والساعات الفاخرة والتي تأوي وزارة العدل الفرنسية. وكثيرا ما كانت هذه المحلات هدفا لعدة عمليات سطو جريئة.

ففي عام 2014 تم تشديد الإجراءات الأمنية في الحي بعد أن تعرضت عدة محلات لعمليات سطو خطيرة بلغ عددها خمسة في ظرف سبعة أشهر وجرت في وضح النهار حيث تم الاستيلاء على مجوهرات قُدرت قيمتها بين 420 ألف ومليوني يورو.

وفي 2016 تعرض محل شوبار للمجوهرات لعملية سطو أخرى غنم فيها اللصوص مجوهرات قدرت قيمتها ب 6 ملايين يورو وقد تم القبض على الجناة آخرهم كان في أبريل نيسان الماضي.

كما شهدت المنطقة سرقة أخرى في مايو أيار الماضي وقدرت قيمة المسروقات بعدة ملايين من اليوروهات.