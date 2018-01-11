السفير الإيطالي بالجزائر باسكال فيرار يهنأ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2968

هنّأ السفير الإيطالي بالجزائر، “باسكال فيرار” الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2968.

وكتب السفير الإيطالي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي بتويتر” Yennayer 2968. Assegwas ameggaz”.

أي “يناير 2968 أسڤاس أمڤاز”، وأرفقها بصورة للفراش الأمازيغي الحر.

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