لقاء ودي سيجمع بين المنتخب الجزائري و المنتخب الإيراني بالنمسا

قرر الإتحاد الجزائري لكرة القدم مواجهة المنتخب الإيراني يوم 27 مارس القادم بمدينة “فيينا” عاصمة النمسا في إطار الإستعدادات الودية للخضر.وأكد الناخب الوطني رابح ماجر في تصريح له بعد نهاية المباراة الودية أمام منتخب رواندا أن الخضر سيواجهون منتخبا إفريقيا بالجزائر يوم 23 مارس.

فيما ستكون مواجهة منتخب إيران يوم الـ27 بالنمسا، ومواجهة المنتخب البرتغالي شهر جوان بلشبونة.