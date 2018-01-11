نقابة مضيفي الجوية الجزائرية هددوا بشن إضراب مفتوح في حال عدم إستجابة الإدارة للمطالب

أكد كريم أوراد، الأمين العام لنقابة مضيفي الطيران، أن نسبة الاستجابة للاحتجاج بلغة 100 مع الحفاظ على الخدمات بالشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.

وقال أوراد أن أكثر من 500 مضيف ومضيفة للطيران التحقوا اليوم الخميس بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمثابة إنذار أخير للإدارة التي تمارس سياسة غلق باب الحوار.

وفي هذا الصدد أمد المتحدث أنه سيتم شن إضراب مفتوح خلال الأيام القادمة في حال لم تستجب إدارة الجوية الجزائرية اليوم للمطالب المرفوعة، مشيرا إلى أن الرحلات لن تشهد أي تذبذب أو خلل في الرحلات.

ويذكر أن لائحة مطالب نقابة مضيفي الطيران تشمل: رفع الأجور وتحسين ظروف العمل.