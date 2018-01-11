محرز يرفض الإنضمام الى نادي أوروبي كبير...والسبب ”

لا يزال مسلسل رحيل محرز من “ليستر سيتي” مستمرا، ففي برنامج تم بثه سهرة أمس في قناة “سكاي سبورتس”، أكد دنيس ويز أن رياض لا يريد الذهاب الى أرسنال.فقد صرّح “دنيس ويز” أسطورة تشيلسي قائلا: “لا أعتقد أن محرز يريد الذهاب إلى أرسنال”.

وأضاف: “هناك بعض الأندية المهتمة بخدمات رياض أقوى بكثير من نادي أرسنال”.

كما أكد أسطورة أرسنال “ايان رايت”، أنّ المدفعجية يبحثون عن لاعب مثله خاصة في حالة رحيل بعض النجوم.