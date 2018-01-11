تسوية وضعية 100 ألف مسكن إجتماعي قبــــل 31 ديسمبــــر 2019

تخص المساكن التي وزعت قبل 2004 والتي تُسيّر من قبل دواوين «أوبيجيي»حددت الحكومة آخر أجل لتسوية وضعية المساكن العمومية الإيجارية «السوسيال» إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2019، أين يشمل هذا القرار المساكن التي وزعتها الحكومة على ملاكها قبل سنة 2004، والتي لا تزال تسير من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.وحسب المرسوم التنفيدي الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم 18-01 يحدد شروط نقل الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري، والذي يخص المساكن التي تسير من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، فإن سريان حق نقل الإيجار من الدوايين إلى أصحاب المساكن، سواء أولئك المستفيدين منها بطريقة مباشرة أو أصحاب المفتاح، فإن آخر أجل للتسوية سيكون في 31 ديسمبر 2019.

وجاء قرار الحكومة حسبما أوردته الجريدة الرسمية عقب التقرير الذي رفعه المسؤول الأول عن القطاع، عبد المجيد طمار، لمسؤول الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، من أجل تسوية المساكن العمومية الإيجارية التي لا تزال تُسيّر من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي تجاوز عددها 100 ألف مسكن.