حرق 6 سيارات في يومين بالعاصمة من طرف أشخاص مجهولين



أقدم مجهولون، خلال اليومين الماضيين، على إشعال النيران في 6 سيارات ببلدية عين البنيان بالعاصمة، لأسباب تبقى مجهولة، وهو ما أدخل الخوف والرعب في نفوس العديد من المواطنين.

''الشروق''، تنقلت إلى بلدية عين البنيان بالعاصمة، والتقت سكان حي 11 ديسمبر 1960 الذين أكدوا أنهم تفاجؤوا في الساعة الخامسة صباحا بأصوات مفرقعات ظنوا للوهلة الأولى أنها تتعلق بهزة أرضية ضربت المنطقة، وبعد خروجهم إلى الشارع تفاجؤوا بـ 4 سيارات تحترق، حيث قام المجهولون بإحراق سيارتين مركونتين في آخر الصف وسيارتين مركونتين في أوله، على أمل أن تمتد ألسنة اللهب إلى السيارات الأخرى، وسارع السكان إلى منع امتداد الحريق إلى السيارات الأخرى من خلال تغيير أماكن الركن.

وحسب ما وقفت عليه ''الشروق''، فإن السيارات الأربع احترقت بالكامل بعدما سكبت عليها مادة سريعة الاشتعال، مع تضرر سيارتين اثنتين كانتا مركونتين قرب السيارات المحروقة.

وأضاف سكان الحي في حديث جمعهم بـ''الشروق'' أنهم عندما خرجوا لم يجدوا أحدا، الأمر الذي أثار استغرابهم، وإن كان الحادث يتعلق بمناوشات شهدها الحي من قبل؟ قال السكان إن حيهم يعتبر من بين أرقى الأحياء وهو معروف بالهدوء، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة، من بينها إن كان الحادث مقصودا خصوصا بعدما قام مجهولون، الثلاثاء، بحرق سيارة من نوع "غولف" بمكان غير بعيد عن موقع هذه الحادثة وقبل أيام تم حرق سيارة تابعة إلى شركة سونلغاز. وبحسب تصريحات السكان، فانه تم إزاحتها من مكانها وحرقها.

وطالب سكان حي البنيان بتدخل عناصر الأمن وتكثيف الدوريات ليلا لكشف المتسببين الذين زرعوا الرعب في المنطقة.

من جهتها، فتحت عناصر الأمن تحقيقا في الحادثة.