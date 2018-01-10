“في أف آس غلوبال” لتقديم طلبات فيزا شنغن نحو ألمانيا ...قريبا

أعلنت السفارة الألمانية بالجزائر على إعتماد مكتب الخدمات “في أف آس غلوبال” لتقديم طلبات تأشيرة شنغن لألمانيا.وهذا اعتبارا من 11 مارس المقبل، حسب بيان السفارة الألمانية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

وتتوصل عملية تقديم طلبات تأشيرة شنغن بالسفارة الألمانية إلى غاية الثامن مارس المقبل، يضيف البيان.

كما سيتم الإعلان في وقت لاحق الإعلان عن معلومات مفصلة حول مواعيد العمل وعنوان الشركة وكيفية حجز المواعيد.