فيديو/ وزارة الدفاع الوطني: الخدمة الوطنية...تسوية وضعية أكثر من مليون و25 ألف مواطن

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل والمقررة من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة .

تسوية وضعية أكثر من مليون و25 ألف مواطن

منذ بداية هذه العملية و إلى غاية 31 ديسمبر 2017، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية خلال فترة ثلاث(03) سنوات إلى مائتين وثمانية و أربعين ألف وخمسمائة و إثنان و أربعين (248.542) مواطنا، من بينهم ثلاثة ألاف وخمس مائة و ثلاث وسبعين (3.573) مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية سبعمائة و ستة و سبعون ألف وسبعمائة و تسعة و ثمانون (776.789) متأخرا من الدفعات قبل سنة 2014.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز و مكاتب الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا.