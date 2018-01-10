هل السكن الترقوي المدعم رهان تمار لطي صفحة برنامج «عدل»!؟

وزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد طمار» يتجه نحو إثبات بصمته بالتركيز على برامج السكن الترقوي المدعم«lpa» والتخلي رويدا رويدا على مشروع برنامج « عدل» الذي اشتهر به الوزير الأول السابق «عبد المجيد تبون» ودلك ما تجلى من خلال التغطية الإعلامية الكبيرة التي اعتمدها الوزير قبل الإعلان عن البرنامج الجديد لطالبي السكن الذي يستهدف أكثر من 80 ألف جزائري.

البداية كانت بالترويج لفشل برنامج “عدل”

مند مجيء الوزير «تمار» على رأس وزارة السكن صرح بأنه ليس وزيرا لمكتتبي «عدل» بل أنه مسؤول على جميع الصيغ السكنية الأخرى التصريح الذي فهم منه بأنه رسالة مشفرة لسلفة عبد المجيد تبون وفي كل مرة يقدم فيها الوزير إحصائيات تؤكد تأخر في انجاز العديد من المشاريع عندما كان تبون وزيرا للقطاع حيث أعلن أن سكنات عدل التي تعرف تأخرا في الانجاز عبر 20 ولاية يصل عددها إلى 38.450 وحدة من بينها 24.851 سكنا تنجزه شركات أجنبية فيما تتولى الشركات الجزائرية إنجاز مشا ريع بـ 13.600 وحدة منها 40 ألف وحدة عدل لم تنطلق بها الأشغال تنجزها شركات أجنبية الأمر الذي فهم منه بأنه إشارة على فشل هده الصيغة في احتواء أزمة السكن في الجزائر

«lpa» وصفة «تمار» للقضاء على أزمة السكن

وأمام إصرار الوزير على فشل مشروع برنامج “عدل” وعدم التزام من سبقوه بالآجال المحددة لتمكين المكتتبين من استلام سكناتهم كشف عن صيغة جديدة كان قد روج لها كثيرا في وسائل الإعلام وهي السكن الترقوي المدعم وخصص لهذا البرنامج غلافا ماليا ضخما لانجاز أكثر من 80 ألف وحدة سكنية في 40 ولاية في سنة واحدة للقضاء على أزمة السكن ولم يتسثني الوزير من هده الصيغة حتى محدودي الدخل الدين لا تتعدى أجورهم الـ 18 ألف دج من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المكتتبين وإنجاح المشروع الذي تأمل منه الحكومة كسب رهان القضاء على أزمة السكن في الجزائر.

تهديدات الوزير تكشف الخوف من المؤسسات المحلية

يتبين من تصريحات الوزير المتتالية وتهديداته للمقاولين انه لا يزال متخوفا من المؤسسات المحلية حيث وفي كل مرة يهدد المقاولين بفسخ عقودهم وآخر تصريح له أمس الثلاثاء حيث كشف بأن مشاريع انجاز السكنات التي سينطلق فيها في 2018 ستمنح حسب القدرات الحقيقية للمقاولات و كذا احترامها لآجال الانجاز و الجودة وألح الوزير إلى أن المقاولات التي لم تحترم التزاماتها من حيث مدة الانجاز و الجودة لن تمنح لها مشاريع سكنية جديدة مستقبلا قائلا أن الأولوية ستكون للمقاولات التي تحترم الآجال في الإنجاز و كذا الجودة قال الوزير انه ستكون هناك طريقة جديدة لمراقبة انجاز المشاريع من خلال تكثيف الخرجات الميدانية إلى الولايات و تجنيد فرق للمراقبة داعيا من المراقبين المسخرين من طرف الوزارة لمتابعة برنامج عدل الحرص على ضمان مراقبة يومية و إعداد تقارير أسبوعية حتى لا نصل إلى فسخ العقد لتفادي كل المشاكل

الشركات الأجنبية «الخطة البديلة» لإنقاذ المشروع من الفشل

ويبقى الوزير على خيار آخر يتعلق بالشركات الأجنبية على غرار الصينية والتركية لإنقاذه في حالة فشل المؤسسات المحلية في الالتزام بوعودها وانجاز المشاريع السكنية في الآجال المحددة ودلك ما يتبين من خلال تصريحات الوزير تمار بأنه سيعمل على فسخ عقود المقاولين المتقاعسين الأمر الذي يوحي بان البرامج الجديدة المقبلة لن تمنح للمؤسسات المحلية في حالة تبث فشلها وان خيار الشركات الأجنبية سيعود بقوة لإنقاذ المشروع والعودة مجددا الى فكرة سلفه عبد المجيد تبون الذي منح الشركات الأجنبية الأولوية والأسبقية في انجاز مشاريع عدل في كل الولايات خاصة وان البلاد ينتظرها استحقاق رئاسي سنة 2019 ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعلميات للحكومة بضرورة الانتهاء من برنامجه الخماسي 2014/2019 قبل نهاية السنة الجارية.

عادل أمين