الحكومة صادقت اليوم علي ترسيم يناير كعيد وطني لكل الجزائريين

صادقت اليوم الحكومة اليوم خلال اجتماعها على تعديل القانون المتعلق بقائمة الأعياد القانونية.وتشمل هذه المصادقة على اعتبار الـ12 جانفي من كل سنة احتفال بيوم رأس السنة الأمازيغية.وقالت مصالح الوزارة الأولى في بيان تحوزه “النهار أون لاين” أن هذا التعديل سيتبع مساره عبر مجلس الوزراء ليتم تحويله الى البرلمان قريبا.

للإشارة فإن قرار ترسيم أول يوم من السنة الأمازيغية 12جانفي عطلة مدفوعة الأجر،قد اتخذه مجلس الوزراء في انتظار تأطيره قانونيا.